Milers d'Armilles Grogues tornen a manifestar-se al carrer

Milers de manifestants van donar suport de nou ahir dissabte a la convocatòria de les Armilles Grogues a França, que per vuitè dissabte consecutiu van prendre els carrers de ciutats com Lió, Rouen, Reims, Marsella, Saint-Brieuc, Saint-Lô i, per descomptat, París, ciutat que ja s'ha convertit en part del paisatge sabatí dels Camps Elisis.

A París, els manifestants van demanar de nou la dimissió del president, Emmanuel Macron, i davant les càrregues de la policia, van acabar concentrant-se a la plaça de la Borsa. A més, es va organitzar una nova concentració convocada per a les dues del migdia davant la seu de l'Ajuntament per protagonitzar una marxa fins a l'Assemblea Nacional. El 29 de desembre al migdia, les autoritats van comptabilitzar 12.000 manifestants arreu de França, lluny dels més de 38.000 que es van comptar el 22 de desembre, i dels 282.000 del 17 de novembre. Aquest dissabte, el dispositiu policial va incloure 3.600 efectius, als quals cal sumar els agents de la Brigada Contra el Delicte (BAC) de la Policia Nacional. Malgrat la caiguda de la mobilització a París, a altres grans ciutats franceses el moviment de les Armilles Grogues continua tenint una àmplia repercussió, encara que de moment no s'han produït disturbis, com en ocasions anteriors.