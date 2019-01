La loteria del Nen reparteix aquest diumenge 700 milions en premis

El Sorteig Extraordinari de la Loteria 'd'El Nen' del 2019 repartirà 700 milions en premis, i se celebrarà al Saló de Sorteigs de Loteries a Madrid aquest diumenge 6 de gener del 2019, a les 12.00 hores, segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat.

D'aquesta manera, l'emissió ascendeix a 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l'emissió és de 1.000.000.000 d'euros, el 70% de l'emissió en premis. Així mateix, els premis més importants són un Primer Premi de 2.000.000 d'euros per sèrie; un Segon Premi de 750.000 euros per sèrie; i un Tercer Premi de 250.000 euros per sèrie.

En relació amb aquest sorteig, el president de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), Jesús Huerta, sosté que és el "segon més important" de SELAE, que "ve a tenir uns 600 milions d'euros de facturació". "No és un sorteig menor", recalca a Europa Press Huerta, que recorda que és "una segona oportunitat" si no ha tocat premi el 22 de desembre, se segueixin "tenint il·lusions".

Respecte a les vendes, cada espanyol gastarà una mitjana de 18,39 euros a comprar dècims pel Sorteig Extraordinari de la Loteria 'd'El Nen', 0,22 euros més que l'any passat, segons la xifra de consignació per habitant de SELAE.

Per regions, la comunitat autònoma que previsiblement més gastaran per habitant aquest any és Castella i Lleó, amb una mitjana de 28,43 euros, seguida d'Astúries (27,75 euros), Comunitat Valenciana (25,59), La Rioja (23,78), País Basc (22,92), Aragó (22,84 euros), Cantàbria (22,37), Múrcia (22,34), Madrid (19,43) i Castella-la Manxa (19,15).

La terminació preferida

El 0 és la terminació preferida del primer premi d'aquest Sorteig, en haver sortit en un total de 21 ocasions, segons dades facilitades per la SELAE. Així mateix, segons dades recopilades per Europa Press, al 0 li segueix en freqüència d'aparició el número 7, que ha aparegut en 14 ocasions, seguit del número 9 amb un total de 13 aparicions.

En el rànquing de les terminacions més afortunades figuren a continuació el número 4, que ha sortit en 12 ocasions (va resultar agraciat tant el 2016 com el 2017), seguit dels números 5 (onze vegades, l'última el 2018) i el 6 (deu aparicions), l'1 i el 2 (amb nou ocasions), i el número 8 (amb vuit). En últim lloc, per freqüència d'aparició, es troba en número 3, que ha aparegut sis vegades.

Quant a les províncies agraciades, Madrid és la província en la qual major número de vegades ha caigut el Primer Premi (41 ocasions), seguida de Barcelona (35), Bilbao (18), València (14) i Sevilla (10).

Des del 1941

La història d'aquest tradicional sorteig es remunta al 1941, quan el llavors director general de Timbre i Monopolis, F. Roldán, ho va institucionalitzar. Després de l'èxit del primer sorteig, es va decidir a l'any següent, 1942, transformar-ho en Sorteig Extraordinari. L'any 1999 va ser el primer en què es va celebrar el Sorteig el dia 6 en lloc del 5 de gener.

El 1941 el Sorteig constava de 4 sèries de 42.000 bitllets cadascuna, a 150 pessetes el bitllet, dividit en dècims de 15 pessetes. Aquell any es van vendre un total de 166.668 bitllets amb una recaptació de 25.230.000 pessetes que van reportar un benefici de 7.700.300 pessetes a l'Estat. El 1941, el nombre agraciat amb el primer premi va ser el 23.594, el qual va caure a Sevilla.

D'altra banda, el 1942, el Primer Sorteig Extraordinari de l'any, comptava amb 3 sèries de 56.000 bitllets cadascuna, a 250 pessetes el bitllet, dividits en dècims, de 25 pessetes. D'aquesta manera, els nombres i poblacions agraciades amb els tres primers premis van ser: un Primer Premi de 2.000.000 de pessetes al 52.434 a Múrcia; Segon Premi de 1.000.000 de pessetes al 27.541 a Getafe (Madrid), Bilbao i Albacete; i un Tercer Premi de 750.000 pessetes al 35.285 en Arucas (Las Palmas), Valdepeñas (Ciudad Real) i València.

A partir del 1964, Loteria Nacional recorda que va començar la celebració de sorteigs fora de la seva seu habitual a Madrid, en celebrar-se a Sant Sebastià. Des de llavors, ja són 388 els sorteigs celebrats fora del Saló de Sorteigs de Loteries i Apostes de l'Estat, havent estat visitades pràcticament totes les províncies espanyoles, segons assenyala SELAE.

En aquest sentit, destaca que l'any 2012, el Sorteig Extraordinari 'd'El Nen' es va celebrar a Cadis, en commemoració del segon centenari de la Constitució de Cadis del 1812 'La Pepa' i del bicentenari del naixement de la Loteria Nacional.