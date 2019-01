Expedienten l'empresa valenciana que criogenitza cadàvers

La Generalitat Valenciana ha obert expedient informatiu a una empresa que ha anunciat l'obertura a Riba-roja de Túria de les primeres instal·lacions d'Europa que permeten preservar cadàvers en fred, amb l'objectiu d ' "evitar que acabi en un frau al consumidor".

Així ho ha assegurat aquest dilluns el director general de Comerç, Natxo Costa, que ha indicat que les conselleries d'Economia i de Sanitat s'han coordinat per inspeccionar l'empresa Cecryon, que encara no ha començat la seva activitat, i obrir un expedient informatiu d'ofici referent a això.

Cecryon ofereix criopreservar el cadàver del client a 196 graus sota zero com a mínim durant cent anys, fins que la tecnologia permeti tornar-li la vida, un servei que costa 200.000 euros més IVA si s'abona al comptat, o que pot finançar-se a través d'una companyia d'assegurances.

Segons ha assegurat Javier Tapa, directiu de l'empresa, l'expedient informatiu "té poc recorregut" perquè que no es pot obrir un expedient sobre una empresa "abans que comenci la seva activitat mercantil".

"Anem de cara, de front. Estem encantats de facilitar el contracte mercantil dels clients, que deixa clar què es pot fer, sobretot en lletra gran perquè sigui conscient de la decisió que pren", afegeix Tapa.

El director general de Comerç ha assenyalat que l'administració vol verificar que l'empresa compleix la normativa, tant en la preservació de cadàvers com en la informació al consumidor.

Segons ha explicat, la inspecció es va realitzar a finals del passat any i es va fer d'ofici, després d'informar alguns mitjans de comunicació de l'obertura d'aquestes instal·lacions.

Segons ha explicat Natxo Costa, a hores d'ara l'empresa no té activitat i, pel que ha pogut comprovar la inspecció, la instal·lació "no compleix amb els requisits per a aquesta suposada criopreservació".

El director general de Comerç ha indicat, a més, que s'ha fet un requeriment a l'empresa perquè informi de quin és l'objecte de la seva activitat, encara que aquesta ja els ha facilitat tota la seva documentació legal.

L'acta signada per un inspector dels serveis territorials de Comerç i Consum assenyala que Cecryon "encara no ha començat la seva activitat" i tampoc disposa de "fullets publicitaris ni de tancs o càpsules de criogenització", alhora que assenyala que esperava rebre el primer prototip el 14 de desembre de 2018.