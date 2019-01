L'Exèrcit desitja que els Mossos actuïn «en sintonia» amb els cossos de seguretat

L'inspector general de l'Exèrcit, Fernando Aznar Ladrón de Guevara, va expressar ahir durant la celebració de la Pasqua Militar a Barcelona el seu desig que els Mossos d'Esquadra puguin actuar «sense pressions» i en sintonia amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE), i va elogiar el paper de les dones en les Forces Armades.

Fernando Aznar va tenir un record per als Mossos d'Esquadra i va expressar el seu desig que la policia autonòmica catalana «pugui seguir exercint eficaçment les seves funcions públiques, amb normalitat, sense pressions i en perfecta sintonia amb les altres forces de seguretat, vetllant per la defensa de la llei, la seguretat i l'ordre públic a Catalunya».

En el seu discurs també va voler fer especial menció a la importància del paper que desenvolupen les dones a l'Exèrcit. Aquestes es van incorporar fa tres dècades a les Forces Armades i ja superen el 12,5% del total d'efectius, segons dades facilitades ahir.

«Les militars ocupen destí a totes i cadascuna de les unitats (...) i en un futur hi haurà dones en els més alts càrrecs, com Oficials Generals, si reuneixen les condicions de temps de servei, mèrit i capacitat», va destacar, com a exemple de com s'ha modernitzat l'Exèrcit des que va entrar en vigor la Constitució l'any 1978.

D'altra banda, el Tinent General va aprofitar el seu discurs per repassar algunes de les actuacions en les quals havia participat l'Exèrcit espanyol durant aquest any que acaba de finalitzar, i va destacar algunes de les previsions per a l'any militar que es va iniciar ahir.

«Afrontarem el 2019 amb nous i renovats ànims, encoratjats per les idees transmeses pel Cap de l'Estat: convivència, confiança, treball, esforç, compromís, il·lusió, responsabilitat, respecte i unió», va afegir.

En el transcurs de l'acte també es va voler recordar als militars morts en acte de servei el 2018 i es va condecorar a representants de les Forces Armades i de la societat civil que van fer mèrits per a ells al llarg de l'any passat.

Entre els assistents a l'acte hi havia la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, i el delegat especial del Govern a la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.

La celebració del Dia de la Pasqua Militar va començar puntual, poc abans de les onze del matí, al Palau de la Capitania de Barcelona, situat al passeig Colom.

Després de la tradicional revista, parada militar i honors al Tinent General, va començar oficialment l'any castrense amb el discurs d'Aznar Ladrón de Guevara i el brindis pel Rei Felip VI. En ell, el Tinent General va subscriure les paraules del monarca que havia exhortat a «recordar i reconèixer els valors que van unir als espanyols» en la Transició.

Així, el va parafrasejar i apel·lar a les següents màximes: «voluntat d'entesa, vocació d'integració i ànim solidari i generós, que edifica i cohesiona la fibra moral de la nostra societat».