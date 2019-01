May adverteix que si no s'aprova el Brexit «viurem en territori inexplorat»

La primera ministra britànica, Theresa May, va avisar que el Regne Unit es trobarà en «territori inexplorat» si el seu acord per a un Brexit és rebutjat pel Parlament a finals d'aquest mes, alhora que va negar les últimes notícies que podria intentar retardar el vot dels legisladors per segona vegada. «Si l'acord no s'aprova en aquesta votació que ha de venir, llavors realment estarem en territori inexplorat. No crec que ningú pugui dir exactament què succeirà en termes de la reacció que veurem al Parlament», va explicar en una entrevista a la cadena BBC.

Així mateix, la primera ministra va tornar a mostrar-se en contra d'un segon referèndum per acabar de ratificar la sortida del país de la UE, donat el desencís de bona part de la població, així com del seu Partit Conservador sobre els termes actuals de l'acord. «A la pràctica, en realitat no es pot realitzar un referèndum abans del 29 de març», data estimada de sortida de la UE, segons la notificació que va enviar el Regne Unit a Brussel·les el març del 2017. «Estaríem parlant d'estendre l'Article 50», va afegir en referència a la base legal que activa el protocol, i que té una durada limitada en el temps.

Paral·lelament, un 46 per cent dels britànics es mostra a favor de seguir a la Unió Europea davant d'un 39 per cent que desitja culminar el procés de sortida del bloc, segons una enquesta de YouGov en la qual la majoria dels consultats, independentment de la seva opinió, volen tenir la potestat de decidir per ells mateixos el futur del país.

L'enquesta té lloc durant una crisi de Govern davant l'enorme dificultat que viu la primera ministra perquè el Parlament britànic aprovi els termes actuals del Tractat de Sortida que la mandatària va pactar amb Brussel·les.

La diferència de percentatge en l'enquesta demostra que l'electorat està profundament dividit dos anys després del referèndum que va donar el tret de sortida al procés per abandonar la Unió Europea.