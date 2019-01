Les xifres desmenteixen Vox

El partit ultradretà Vox exigeix en el seu document 100 mesures per a l'Espanya viva derogar la llei de la violència de gènere en considerar-la inconstitucional per discriminar els homes, però les xifres dels darrers anys desmenteixen els arguments de la formació que lidera Santiago Abascal. Així, un total de 58 homes van ser assassinats per les seves parelles o exparelles entre 2008 i 2015, davant de 488 dones en aquest mateix període, segons les dades recollides per l' Informe sobre víctimes mortals de la violència de gènere i de la violència domèstica en l'àmbit de la parella o exparella a l'any 2015 del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i de l'estadística de víctimes mortals de violència de gènere del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat.

Si es tenen en compte les dues xifres i es calcula el percentatge, el resultat és que gairebé un 12 per cent de les víctimes mortals a mans de la parella o exparella són homes i un 88 per cent són dones. En el cas dels homes, l'informe del CGPJ no especifica el sexe de l'agressor, ja que pot incloure parelles homosexuals.

Sí que ho fa en canvi un altre informe del Ministeri d'Interior corresponent als homicidis registrats entre 2010 i 2012. S'hi recull que un total de 17 homes van morir a mans de les seves parelles o exparelles dones davant de 121 dones que ho van fer a mans de les seves parelles o exparelles homes. D'aquesta manera, un 12,3 per cent d'aquestes víctimes serien homes davant del 87,7 per cent de víctimes dones.

«Podem entendre que no estem davant d'una mateixa situació quantitativa ni qualitativa. No distingir, no veure l'especialitat de la violència de gènere, ens porta a la condemna de no poder erradicar-la. És com si volguéssim, a través de la medicina general, curar totes les malalties», va explicar la sòcia fundadora de l'Associació de Dones jutgesses d'Espanya, Carla Vallejo, amb destinació com a titular al Jutjat de Vigilància Penitenciaria de Canàries.

Així es va pronunciar després que el PP hagi ofert a Vox donar ajudes a homes víctimes de violència familiar, després que aquest partit exigís eliminar les mesures contra la violència de gènere per donar suport a PP i Ciutadans de cara a formar govern a Andalusia.

Per a Vallejo, és «evident» que «no es pot equiparar» la violència masclista contra les dones amb la violència contra els homes en l'àmbit familiar. «Les dones són considerades per alguns homes inferiors i aquests es creuen amb el dret a pegar-les, menysprear-les o humiliar-les. Aquesta conducta, que té a veure amb les estructures masclistes que encara perviuen, no existeix en relació amb els homes», va afirmar.

En qualsevol cas, va assenyalar que les víctimes de violència familiar també tenen la seva protecció al Codi Penal. En concret, l'article 173.2 estableix penes de presó de sis mesos fins a tres anys per a qui exerceixi violència física o psíquica sobre qui sigui o hagi estat el seu cònjuge o sobre una persona que estigui o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació d'afectivitat o sobre els descendents, ascendents o germans.

Sobre les denúncies falses en l'àmbit de violència de gènere, la magistrada va assegurar que la xifra «no és superior ni inferior» a la que existeix en altres delictes i va aclarir que el Codi Penal ja protegeix els homes víctimes de violència familiar, però va insistir que els crims contra les dones exigeixen un sistema específic de prevenció perquè responen a unes «consideracions masclistes».

«El mite de les denúncies falses és l'excusa per negar la necessitat que hi hagi un sistema específic de lluita i prevenció contra la violència de gènere. Per la meva experiència, he estat quatre anys en violència de gènere, i en tota la meva carrera he pogut veure cinc o sis casos en què he apreciat un indici de denúncia falsa i com a tal s'ha tractat, perseguit, jutjat i eventualment condemnat», va explicar.

En aquest sentit, segons la memòria de la Fiscalia General de l'Estat, el 2017 es van interposar 166.260 denúncies per violència de gènere, de les quals 23 causes es van obrir per denúncies falses, el 0,013%. D'aquestes, dues van finalitzar amb sentències condemnatòries i les altres 21 continuen en tramitació. Des de 2009, el nombre de condemnes per denúncies falses ha estat de 96, fet que suposa un 0,01% del total.

Per això, considera que l'argument de Vox sobre les denúncies falses «no és real ni vàlid» i és un posicionament que suposa una «absoluta regressió» en la lluita contra la violència de gènere. «Aquí subjau una excusa per negar la necessitat que hi hagi un sistema específic de lluita i prevenció contra la violència de gènere», va afirmar.

Sobre les denúncies que acaben arxivades, va assenyalar que tot i que és cert que hi ha «moltes més denúncies que condemnes», això no està relacionat amb l'existència d'un percentatge major de denúncies falses sinó amb la pròpia naturalesa de la violència de gènere. «Són habituals la retirada de la denúncia o que la víctima s'aculli al dret a no declarar en contra de l'autor», va especificar Vallejo.