Brussel·les defensa la igualtat entre homes i dones

La Comissió Europa no va voler valorar les negociacions per a la formació d'un Govern a Andalusia, incloses les exigències de Vox de suprimir les lleis de gènere i les ajudes a les dones víctimes de la violència masclista per donar suport a un Govern del PP i Cs , i es va limitar a defensar la prioritat de promoure la igualtat entre homes i dones. «Sobre la formació d'un govern regional, mai hem comentat els esdeveniments a nivell regional», va destacar el portaveu cap de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, en ser preguntat si Brussel·les no tem les exigències de partits d'ultradreta.