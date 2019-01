El Consell de Ministres aprovarà els pressupostos aquest divendres

El Consell de Ministres aprovarà aquest divendres el projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat, per, a continuació, iniciar el tràmit parlamentari, segons ha avançat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista a Efe i ha pogut confirmar l'ACN de fonts de la Moncloa. En l'entrevista, Pedro Sánchez ha explicat que seran uns comptes "carregats de sentit comú i també de valors socials que fan falta al nostre país". Sánchez, però, no té garantits els suports perquè els comptes tirin endavant ja que els partits catalans no pensen votar-hi a favor si no hi ha cap proposta política per a Catalunya.

Aquest dilluns, per exemple, el president del PDeCAT, David Bonvehí, va assegurar que la seva formació no deixarà "ni tramitar" els pressupostos, en cas que el president espanyol, Pedro Sánchez, no faci cap oferta política "seriosa" per a Catalunya, mentre que ERC també manté el no i no ha debatut si permetrien tramitar-los.

D'altra banda, just abans d'acabar l'any, el PP va usar la majoria absoluta al Senat per vetar els objectius de dèficit 2019-2021 –on estava inclòs el sostre de despesa del 2019-, que suposaven per al govern espanyol disposar de 6.000 MEUR més per elaborar els pressupostos de l'any vinent. Dies abans, el Congrés va aprovar un dèficit públic de l'1,8% del PIB per al 2019 (cinc dècimes per sobre de l'actual, en l'1,3%) però, segons la Llei d'estabilitat pressupostària modificada pel PP, calia que el Senat referendi les xifres.

El PP no va canviar el guió i va votar en contra dels objectius de dèficit, que ja comptaven amb l'aval de Brussel·les. Això obliga el govern espanyol a configurar el pressupost del 2019 amb el sostre de despesa de l'1,3% fixat per l'executiu de Mariano Rajoy. D'aquest 6.000 MEUR, 2.500 anaven destinats a les comunitats autònomes, 2.500 per a pensions i 1.000 MEUR per al govern central.