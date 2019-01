La germana d'un detingut per la violació d'Alacant va denunciar-la

La germana d'un dels quatre detinguts com a suposats autors de la violació en grup d'una jove de 19 anys el Cap d'Any a Callosa d'en Sarrià (Alacant) va ser la persona que va denunciar l'agressió sexual a les Forces de Seguretat. Aquesta dona es trobava al pis superior de l'habitatge on van succeir els fets i, en baixar al soterrani, va veure els quatre detinguts, de 19, 21, 22 i 24 anys, i la víctima seminua de cintura cap avall. Els quatre joves van ser detinguts després de presentar-se al lloc la policia local i la Guàrdia Civil, i han estat enviats a presó provisional per decisió del jutjat número 4 de Vila Joiosa com a suposats autors d'un delicte d'agressió sexual, dos delictes d'abusos sexuals i un delicte contra la intimitat.

La Guàrdia Civil ha decomissat un vídeo que, presumptament, els mateixos detinguts van gravar de l'agressió sexual i s'està a l'espera que l'estudi toxicològic determini si la víctima, que estava èbria, també havia estat drogada. La investigació és portada per agents de la Guàrdia Civil de l'Equip de Policia Judicial de la Vila Joiosa i continua oberta en haver-hi sospites que els detinguts podrien haver protagonitzat dues situacions semblants amb dues altres dones, una xifra que no es descarta que pugui augmentar.

Per altra banda, més de tres-centes persones es van concentrar al costat de l'ajuntament de Callosa d'en Sarrià per expressar la seva repulsa a la violació múltiple. Amb el lema «Callosa d'en Sarrià contra les agressions masclistes i per la igualtat», la concentració va reunir centenars de persones que van mostrar el seu suport a la víctima i el seu entorn. La concentració tenia com a finalitat manifestar «de forma clara i decidida» el rebuig a qualsevol forma de violència masclista, segons va explicar l'alcalde, Pep Saval, de Compromís. Saval va assenyalar que es tracta d'«una agressió d'homes contra dones» i que «és el moment de posar més mitjans contra aquesta xacra».