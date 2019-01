El Govern ofereix els ports catalans per acollir 49 refugiats a la deriva

El Govern ha ofert els ports catalans per acollir els 49 immigrants i refugiats que són a alta mar des de fa més de dues setmanes a l'espera que un estat membre els accepti. Es tracta de 32 persones que són al vaixell Sea-Watch i 17 més al Sea-.Eye, la majoria provinents de l'Àfrica subsahariana, Líbia i Egipte, i rescatades per les ONGs alemanyes quan estaven a la deriva al mediterrani.

Per ara, cap estat europeu ha acceptat acollir-los, i Itàlia i Malta no han ofert els seus ports, els més propers a la zona on són les embarcacions. La Comissió Europea va alertar dilluns als estats membres que "cal més solidaritat" per gestionar l'acollida de persones rescatades al mar i una solució "urgent, sostenible i previsible" davant d'aquesta situació.

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha comunicat al govern espanyol la voluntat de Catalunya de convertir-se en port segur per les dues embarcacions i ara resta a l'espera de la resposta de Madrid.