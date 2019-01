Investiguen la mort de quatre nadons en vuit dies en un hospital italià

Quatre nounats han mort en els últims vuit dies a l'hospital de Brescia, al nord d'Itàlia, uns fets que ja investiguen les autoritats. Es tracta de quatre nadons que van néixer en dies diferents i que estaven ingressats a la Unitat de Cures Intensives Neonatals de l'hospital de Brescia. «Cal aclarir si hi ha relació entre els casos. Per això hem enviat els inspectors del ministeri, per anar al fons de la qüestió», va explicar la titular italiana de Salut, Giulia Grillo. «En els propers dies es durà a terme una inspecció ministerial», va anunciar.

Els carrabiners especialitzats en assumptes sanitaris es van presentar a l'hospital per recollir els historials clínics dels quatre petits morts, una documentació que ja han posat a disposició de la Fiscalia de Brescia, que ha obert una investigació per homicidi involuntari, tot i que encara no hi ha ningú imputat. A més, s'està a l'espera de les autòpsies, que han d'aclarir les circumstàncies de la mort dels nounats.

La Unitat de Neonatologia d'aquest hospital va ser tancada l'estiu passat per una infecció que va provocar la mort d'un nadó pel bacteri Serratia Marcescens. El centre sanitari va negar que en aquesta ocasió «els fets es deguin a un brot epidèmic infecciós». «Aquestes morts s'han produït dins d'una mateixa setmana, però els quadres clínics es refereixen a diferents malalties i no semblen estar correlacionats», va explicar l'hospital en un comunicat, tot i que va reconèixer que els fets «mereixen claredat».