L'enxampen sextuplicant la taxa d'alcohol permesa a Conca

La Guàrdia Civil investiga un conductor com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit en conduir un camió superant gairebé sis vegades les taxes d'alcoholèmia establertes i acompanyat del seu fill, un menor d'edat. Concretament, el 112 va alertar el Centre d'Operacions Complex (COC) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Conca que un jove de quinze anys, que viatjava al costat del seu pare, manifestava que aquest conduïa sota els efectes de begudes alcohòliques. Immediatament, per part de la Guàrdia Civil de Conca es va establir un operatiu policial coordinat pel Centre d'Operacions Complex per a la seva localització.

Agents del Lloc de la Guàrdia Civil de Tragacete (Conca) van procedir a la identificació del conductor d'un camió que superava les vuit tones. Els fets van tenir lloc a la carretera CM-2105, dins el terme municipal de Conca. Després de practicar-se les pertinents proves d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu de 0,90 mil·ligrams per litre i 0,88 mil·ligram per litre d'alcohol en aire espirat en sengles proves reglamentàries.