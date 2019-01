La propera reunió entre Trump i Kim es podria celebrar al Vietnam

Representants dels governs dels Estats Units i Corea del Nord s'han reunit en diverses ocasions al Vietnam amb l'objectiu de preparar una segona cimera entre els seus respectius líders, Donald Trump i Kim Jong-un, que podria celebrar-se a Hanoi. Diumenge, Trump va confirmar que Washington i Pyongyang estan «negociant un lloc» per reeditar la reunió que tots dos dirigents van mantenir el juny a Singapur. «Probablement, s'anunciarà en un futur no gaire llunyà», va explicar el mandatari nord-americà.

També Kim va expressar la seva voluntat de trobar-se «en qualsevol moment» amb Trump durant el seu discurs d'Any Nou. En aquest missatge, el dirigent nord-coreà va advocar per la desnuclearització de la península de Corea, encara que va carregar també contra la via de les sancions contra el seu país.

Així, membres del Departament d'Estat dels Estats Units i del règim nord-coreà han mantingut diverses reunions a Hanoi per acabar de tancar un acord. El Vietnam té relacions diplomàtiques amb els dos països i sona com a possible escenari d'aquesta segona cimera.

Durant la jornada, la pàgina de propaganda nord-coreana Meari va reclamar a Washington passos en resposta a les «mesures sinceres» de Pyongyang de cara a la desnuclearització des de la històrica cimera entre Trump i Kim a Singapur el juny del 2018. «La nostra república ha concedit una excessiva bona voluntat i generositat als Estats Units», va dir.