Un tribunal dels EUA rebutja que els polítics puguin bloquejar a Twitter

El Tribunal Federal del Quart Circuit d'Apel·lacions amb seu a Richmond, Virginia, va fallar en contra del dret d'un càrrec polític a bloquejar autors de crítiques a les xarxes socials per considerar que viola la Primera Esmena, la qual consagra la llibertat d'expressió a nivell constitucional. En concret es refereix a la presidenta de la Taula de Supervisió del comtat de Loudoun, Phyllis Randall, qui segons la sentència va violar el dret a la llibertat d'expressió de Brian Davison en prohibir-li publicar durant dotze hores a la seva pàgina a Facebook. Els fets es van produir el 2016, quan Davison va participar en un ple de la junta de govern municipal. Després va utilitzar el seu perfil de Facebook per acusar la direcció d'un col·legi i els seus familiars de corrupció i conflicte d'interessos. Randall va esborrar llavors el post on es van produir tots els comentaris, inclosos els de Davison.