La votació sobre l'acord per al Brexit al Parlament britànic serà el 15 de gener

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va fixar el 15 de gener com a data perquè la Cambra dels Comuns voti el Tractat de Retirada, que marca el full de ruta per a la sortida del país de la Unió Europea. Inicialment, la votació s'havia de celebrar a mitjans de desembre, però l'evident manca de suport parlamentari va forçar May a canviar de parer a última hora i ajornar un tràmit imprescindible perquè el procés de divorci segueixi el seu curs. Abans del recés parlamentari, May ja havia anunciat que la seva intenció era sotmetre a vot el tractat a la setmana del 14 de gener, i finalment el 15 és el dia escollit.

May va advertir diumenge que un «no» dels diputats implicaria deixar el Regne Unit en un «territori inexplorat», tenint en compte que el rellotge corre i la ruptura amb la UE es produirà, amb acord o sense, el 29 de març.

La primera ministra va insistir que buscarà garanties addicionals per solucionar els dubtes sobre la frontera irlandesa i donarà al Parlament més veu en el procés en potència, tot i que des de Brussel·les van deixar clar que no hi haurà renegociació del tractat.

May va assegurar que ha parlat amb altres líders europeus i ho seguirà fent «en els propers dies». «Continuarem treballant per obtenir més garanties, més promeses de la Unió Europea amb relació als dubtes expressats pels parlamentaris», va explicar.

En el Govern, almenys de cara a l'opinió pública, es neguen a llançar la tovallola. «Encara tenim una setmana», va afirmar el viceministre per al Brexit, Kwasi Kwarteng, que espera aconseguir un consens d'última hora que sembla complicat. En cas contrari, va afegir, «s'obre la possibilitat d'una major incertesa i de més caos».

En tot cas, la Comissió Europea va assegurar que seguirà «de prop» la votació de l'acord del Brexit al Parlament britànic i va tornar a advertir que l'acord «no serà renegociat». «L'acord sobre la taula és el millor i l'únic possible», va dir el principal portaveu de l'Executiu comunitari, Margaritis Schinas.