Vuit mesos de presó per a un jove per matar un gos a trets

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Tafalla va condemnar un veí de Olite de 26 anys a 8 mesos de presó per matar un gos d'un tret, segons ha informat la Policia Foral de Navarra. Els fets es van produir el març de l'any passat en un paratge conegut com a Monte Encinar de Olite, on una patrulla de la Brigada de Protecció Mediambiental de Policia Foral va rebre l'avís d'un ciutadà que havia sentit trets d'escopeta.

Els agents van descobrir llavors el veí de Olite que acabava de matar d'un tret un gos, el cadàver del qual havia enterrat a les rodalies. Agents del Grup de Recerca Mediambiental (unitat de Policia Foral especialitzada en la investigació d'aquess delictes) es van fer càrrec de les diligències, iniciant un procediment penal com a autor d'un delicte de maltractament a animal domèstic i un altre administratiu per la inadequada gestió del cadàver de l'animal.

El jutge va condemnar el jove «a la pena de presó de 8 mesos, així com a la inhabilitació especial per a l'exercici del dret a obtenir o mantenir llicència d'armes i la seva tinença durant el temps de la condemna».