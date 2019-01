Apallissen un dels líders del partit ultradretà Alternativa per a Alemanya

El líder de la formació ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) a la ciutat-estat de Bremen, Frank Magnitz, va ser hospitalitzat en estat greu després de patir importants ferides en ser atacat amb pals per un grup d'encaputxats. La policia va explicar que l'atac es va produir dilluns a la tarda a una plaça del centre de la localitat alemanya, que es troba al nord-oest del país.

Els tres assaltants, que no han estat identificats, tenien la cara coberta, tal com reflecteix el comunicat de la formació. Els agents sospiten que l'atac es deu a causes polítiques. La policia, així com la Fiscalia de Bremen, ha obert una investigació i les forces de seguretat van instar qualsevol que fos testimoni de l'atac a acudir a les autoritats.

El líder d'Alternativa per a Alemanya, Alexander Gauland, va culpar de l'atac patit per Magnitz els esforços dels altres partits per marginar la formació política.

Per a Gauland, no hi ha dubte que l'atac va tenir motivacions polítiques. «Això és clarament un intent d'assassinat. I és el resultat dels intents per marginar-nos i dels atacs contra l'AfD», va dir. Com a exemple de la suposada ofensiva contra la formació ultradretana Gauland va fer referència al veto al seu candidat a la Vicepresidència del Bundestag -cambra baixa del Parlament alemany- i a la iniciativa per posar a l'AfD sota vigilància.

Alternativa per a Alemanya va néixer com un partit euroescèptic però ha evolucionat fins caracteritzar-se pel seu discurs antiimmigració. A les eleccions federals de 2017, va aconseguir entrar per primera vegada al Parlament i ho va fer com a principal força opositora, per darrere de conservadors i socialdemòcrates, que governen en coalició.

Un portaveu de l'AfD va ratificar que l'atac contra Magnitz és només l'últim d'una sèrie d'assalts contra membres d'aquesta formació. En els últims dies, un explosiu va esclatar a les portes d'una de les seves seus, mentre que a altres han aparegut pintades.