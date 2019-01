Detenen una parella dos cops en 24 hores per robatoris

La Policia Local de la Línea de la Concepción va detenir dues vegades una parella en un interval de 24 hores per suposadament cometre robatoris amb violència i lesions a la localitat de Cadis. La parella, amb un ampli historial d'antecedents policials, va ser detinguda en dues ocasions per fets similars en un espai de 24 hores. La primera detenció va tenir lloc a les cinc de la matinada de divendres passat, quan una trucada telefònica va avisar que estaven agredint una persona i, donada la proximitat de la prefectura de la Policia Local, dos agents es van personar immediatament al lloc, on van sorprendre un home i una dona colpejant a terra un home d'edat avançada.

Posteriorment, a la matinada de dissabte, es va rebre un avís d'agressió d'una dona que va relatar que, sense dir res, una altra dona li havia intentat robar la bossa. L'acompanyant de la víctima va voler impedir-ho i en aquell moment va ser colpejat i llançat a terra per la parella de l'agressora. En el forcejament, es van apropiar dels telèfons mòbils i van fugir.