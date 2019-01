Un home fereix 20 nens a cops de martell en una escola a la Xina

Almenys 20 nens van resultar ferits en una escola primària de Pequín després que un antic empleat del centre ataqués a cops de martell els menors com a represàlia per la decisió de les autoritats de no renovar-li el contracte, segons fonts policials.

L'agressor, de 49 anys, va ser detingut després de l'atac, que es va produir al districte de Xicheng. Dels 20 nens ferits, tres van haver de ser evacuats en estat greu a l'hospital, tot i que el Govern local va assegurar que la seva situació és estable.

«He sentit que els nens havien estat atacats amb un ganivet, així que estic molt nerviosa», va assegurar Zhou, una mare que esperava a la sortida de l'escola que aparegués un dels alumnes. Una altra mare, Jia, confiava que la informació sobre el que havia passat no s'estengués perquè el seu fill «no comenci a tenir por».

Els crims violents són poc comuns a la Xina, encara que en els últims anys sí que han tingut lloc nombrosos atacs amb ganivet i destrals, en moltes ocasions amb nens com a objectius a diverses escoles. A Pequín, aquest tipus de casos són encara menys freqüents.