Investiguen 3 casos més relacionats amb La Manada d'Alacant

La inspecció del mòbil d'un dels quatre membres de La Manada d'Alacant ha revelat una altra possible agressió sexual gravada en vídeo a una dona, que també va presentar denúncia contra aquest jove. D'aquesta manera, amb les altres dues suposades víctimes del grup de Callosa d'en Sarrià, en total es tracta d'aclarir almenys quatre casos similars, segons ABC.

Paral·lelament, dos dels quatre detinguts han adduït davant del jutge que es trobaven sota els efectes de l'alcohol i les drogues i que no recorden «res» d'allò succeït. L'advocat d'aquests dos arrestats, Joaquín Ródenas, va relatar que, en tot cas, els seus dos defensats han mantingut davant la Guàrdia Civil i el Jutjat d'Instrucció número 4 de Vila Joiosa que no van mantenir relacions sexuals amb la víctima.

En un altre ordre de coses, la Policia Nacional va detenir els dos acompanyants del presumpte autor de l'agressió sexual a una menor a Algesires (Cadis) com a presumptes autors del delicte d'amenaces i com a suposats cooperadors necessaris en la consumació de la violació denunciada.

La policia va informar que els dos detinguts són espanyols, un major d'edat que serà posat a disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona i un altre menor d'edat que passarà a disposició de la Fiscalia de Menors. Així mateix, va apuntar que l'autoritat judicial ha dictat ordres de protecció tant per a la víctima com per a dues amigues testimonis dels fets.

El Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 d'Algesires va decretar l'entrada a la presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove de 18 anys detingut com a autor de la violació.