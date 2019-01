El «miracle» del nen rescatat d´entre les runes d´un edifici a Rússia

El dia 1 de gener, Ivan, un nadó de només 11 mesos, va ser rescatat d'entre les runes d'un edifici que s'havia ensorrat el dia anterior a la ciutat russa de Magnitogorsk. La notícia va donar la volta al món, però ahir es va divulgar la foto del moment en el qual el bomber Piotr va rescatar el petit, que va sobreviure miraculosament tant a l'ensorrament de l'edifici com a les baixes temperatures. El nen va desmostrar moltes ganes de viure, ja que va haver de passar una nit a una temperatura de 20 graus sota zero només amb un pijama groc i una manta als peus. Un total de 39 persones van morir en l'ensorrament de l'edifici, que tot sembla indicar que es va produir com a conseqüència d'una explosió de gas.