Unitats de Seguretat Ciutadana i Motoristes de la Policia Local de Múrcia van rescatar una dona que romania amagada en un rebost amb diverses lesions i erosions provocades en ser agredida en presència del seu fill menor d'edat per la seva parella, un home de 29 anys que va ser detingut. L'agressor va intentar enganyar els agents explicant-los que la seva dona havia marxat de casa en companyia d'una amiga i que, per això, ella no estava a l'interior de l'immoble.