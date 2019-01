El PP planteja una contraoferta a Vox i la negociació seguirà avui

El PP ha plantejat en una reunió a Madrid aquest dimecres al matí una contraoferta a Vox per arribar a un acord sobre un nou govern a Andalusia però no ha transcendit el seu contingut. Així mateix, segons fonts populars, les negociacions continuaran aquesta tarda a Sevilla. Uns contactes que es produeixen el dia després que Vox posés sobre la taula un document amb 19 demandes per a la investidura del candidat del PP, Juanma Moreno, entre les que destaca l'expulsió de 52.000 persones sense papers o la supressió de competències autonòmiques. El secretari general dels populars, Teodoro García Egea, va qualificar ahir dimarts el document "d'inacceptable".