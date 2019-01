PP i Vox tanquen un acord per investir Juanma Moreno

PP i Vox han tancat finalment un acord per a la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d'Andalusia. Els diputats del partit d'extrema dreta donaran suport a la seva elecció en base a un document que el propi Moreno i el secretari general del Vox, Javier Ortega Smith, han signat acompanyats del secretari general del PP, Teodoro García Egea, i del líder de Vox a Andalusia, Francisco Serrano, a Sevilla. Els 12 escons de Vox, sumats als 21 de Cs i els 26 del PP, atorguen a Moreno 59 escons, quatre més dels necessaris per ser elegit president. Cs ha advertit al PP que els seus acords amb Vox no poden vincular l'executiu que formaran les dues formacions. Vox accedit a no derogar les lleis de gènere, igualtat i LEGTBi, en la línia de la proposta de "millora" a través del Parlament que els ha fet el PP, però sí substituir la Llei de memòria històrica per una altra de "concòrdia".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrat l'acord a través d'un missatge a Tiwtter: "Vam dir que no seriem obstacle per al canvi ni l'estora d'altres. 400.000 andalusos tindran un president que ha signat desenvolupar una part important del programa de Vox, i els nostres 12 diputats seguiran defensant fins l'última coma del programa", ha escrit.

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, també ha celebrat l'acord: "L'esquerra no podrà malbaratar durant més temps les esperances dels andalusos. hem respot al mandat de liderar un canvi a Andalusia. Una oportunitat històrica d'aconseguir prosperitat i acabar amb el blanc i negre del PSOE".

Vox no formarà part del nou executiu, que estarà format per un màxim d'11 conselleries sota la presidència de Juanma Moreno i la vicepresidència, Antonio Marín.

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha fet declaracions als mitjans. "Estem molt satisfets, criem que avui és un dia important per a Andalusia i Espanya", on "perd la immigració il·legal" i "guanyen els andalusos, l'ocupació, el pluralisme polític, l'ocupació i una administració posada al servei dels andalusos", ha afirmat.

Smith ha admès que la seva formació ha rebaixat algunes de seves posicions per facilitar el canvi, però ha advertit que això no significa que les mesures que formen part de l'acord no prosperin fruit de la seva acció parlamentària. "Per fer possible l'acord hem hagut d'ajustar-nos a les pretensions del PP, i per al PP ha suposat acceptar en certa mesura les pretensions de Vox", ha afirmat Smith, que ha recordat que la seva formació té "12 diputats" i pretensions a l'alçada.

El número dos de Vox ha denunciat els "atacs" i "agressions físiques" que segons ha afirmat ha rebut la seva formació per part de formacions que convoquen "actes totalitaris". "L'Espanya vivia s'ha posat dreta, i aviat seran molts ajuntaments, parlaments, el Congrés i ei Senat on se sentirà la veu de tants espanyols", ha conclòs.