Sánchez aprovarà divendres el projecte dels Pressupostos sense els avals necessaris

El president del Govern, Pedro Sánchez, va confirmar que el Consell de Ministres aprovarà divendres el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat d'aquest any perquè s'iniciï la seva tramitació parlamentària, sense tenir garantits els suports necessaris. D'aquesta forma, l'Executiu portarà la setmana que ve al Congrés el seu projecte de comptes, que al febrer, previsiblement a la primera setmana, se sotmetran al seu primer examen a la cambra baixa.

Per iniciar la tramitació dels Pressupostos serà necessari habilitar el gener, ja que aquest mes no és hàbil per a l'activitat parlamentària, tot i que ja hi ha diverses comissions que tenen programada activitat. La Mesa del Congrés té previst reunir-se avui.

Si tot segueix el seu curs habitual, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, presentarà dimarts que ve al costat dels seus secretaris d'Estat el projecte de Pressupostos, que haurà de ser qualificat per la Mesa del Congrés per a la seva posterior publicació al Butlletí Oficial de les Corts Generals.

La Mesa ha d'aprovar un calendari de tramitació, amb l'habitual ronda de compareixences per part de membres del Govern, Banc d'Espanya i AIReF, i que tradicionalment projecta la primera votació dels Pressupostos, la de totalitat, tres setmanes després de ser presentats al Congrés.

D'aquesta manera, els comptes de Pedro Sánchez s'enfrontarien al seu primer examen parlamentari al primer ple de febrer, entre els dies 5 i 7 d'aquest mes. En aquest debat, la ministra d'Hisenda defensarà el projecte davant del Ple del Congrés i els grups que vulguin la devolució dels comptes, el seu rebuig a través de les seves esmenes de totalitat. Totes elles es voten en una única votació, ja que totes demanen el mateix: tombar els Pressupostos i retornar els comptes al Govern. Per superar aquest tràmit i aconseguir la supervivència dels seus pressupostos, Sánchez haurà de comptar amb uns suports que a dia d'avui no té lligats.

I és que malgrat que el Govern va trobar suports per a la seva nova sendera de dèficit -que després va tombar el PP al Senat-, tant ERC com PDeCAT han reiterat el seu rebuig a aprovar els Pressupostos. Sí que s'han obert a la possibilitat de permetre la seva tramitació, el que suposaria renunciar a presentar esmena a la totalitat i assegurar el rebuig dels mateixos.

Precisament per buscar això, el president del Govern iniciarà aquest cap de setmana a Barcelona una campanya del partit enfocada a reivindicar l'acció del seu Govern i defensar el seu projecte de Pressupostos, segons va anunciar el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos.

Per part seva, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va assegurar que Sánchez «pretén ampliar la seva permanència a la Mocloa reeditant aquesta vergonyant moció de censura que el va portar a poder». «Els espanyols sentim vergonya d'un president que no va guanyar les eleccions i que va dir que no pactaria amb independentistes», va afirmar, per afegir que «s'ha compromès amb una total absència de rigor i escrúpols».

Paral·lelament, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va criticar la decisió del president del Govern d'aprovar divendres el projecte de llei de Pressupostos, ja que, segons va indicar, per a això buscarà el suport de «separatistes i populistes». Això suposarà, segons Rivera, «allargar l'agonia» d'aquesta legislatura amb uns Pressupostos «pactats a la presó amb separatistes i populistes» a canvi d'«indults» per als líders del procés independentista.

El secretari d'Organització i Acció de govern de Podem, Pablo Echenique, va avisar el Govern que cal que compleixi tot l'acord pressupostari perquè la seva formació doni suport als Comptes.