Vox exigeix al PP l'expulsió de 52.000 immigrants per donar-li suport

Vox va entregar al PP un document amb les seves propostes per donar suport a la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla com a president de la Junta d'Andalusia, una llista en la qual s'inclou renunciar a les competències d'Educació, Sanitat i Justícia, derogar lleis de gènere i de memòria històrica aprovades per governs socialistes, expulsar 52.000 immigrants, eliminar ajudes a comunitats islàmiques i associacions feministes, i reduir Canal Sur a només un canal i amb la meitat de pressupost. Es tracta del document de 19 punts que el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, va lliurar al seu homòleg del PP, Teodoro García Egea, en la primera reunió que les direccions dels dos partits van mantenir a Madrid.

El document comença exigint que el president andalús del PP faci una declaració institucional a favor de l'obertura d'«un procés nacional» de devolució a l'Estat de les competències d'Educació, Sanitat, Justícia, i Ordre Públic, la generalització de la qual al conjunt de l'Estat va ser pactada pel Govern de José María Aznar amb el PSOE; i que promogui una proposta de reforma estatutària per suprimir el terme «realitat nacional» que apareix al text que PSOE i PP van pactar quan governava José Luis Rodríguez Zapatero.

A la seva llista, el partit que lidera Santiago Abascal demana derogar les lleis andaluses de prevenció i protecció integral contra la violència de gènere; de promoció de la igualtat de gènere a Andalusia; i dels drets, la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI; així com la de Memòria Històrica.

Sobre immigració, demanen col·laborar amb la policia per expulsar els que es trobin en situació il·legal, que xifra en 52.000, i il·legalitzar organitzacions que, cooperant amb les màfies de tràfic de persones, afavoreixin la immigració il·legal.

Altres propostes són protegir la tauromàquia i la caça i acabar amb la festivitat autonòmica del 28 de febrer, establerta pel referèndum que va permetre Andalusia accedir a l'estatus de comunitat històrica, per substituir-lo pel 2 de gener, aniversari de la presa de Granada que va posar fi a la Reconquesta.



El PP ho veu «inacceptable»

Per part seva, el PP considera que és «inacceptable» el document que li va plantejar Vox. Segons Génova, aquest tipus de propostes demostra que el partit de Santiago Abascal «no vol un acord» a Andalusia. En una primera valoració d'aquest document, el partit de Pablo Casado considera que a Vox «sembla importar-li més Vox que els andalusos». «Es tracta d'un document inacceptable per part del PP, diversos dels punts són un autèntic despropòsit al qual el PP no pot donar suport», van assenyalar.

Abans de la reunió, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va assegurar que oferiria a Vox «desterrar per sempre les polítiques socialistes» a Andalusia, però va advertir que no podrà modificar una llei si no es tria un Executiu i no s'inicia la legislatura.

Paral·lelament, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que el seu partit no acceptarà cap acord entre el PP i Vox que suposi una modificació del pacte de govern que els populars i la formació taronja van signar a Andalusia el passat desembre. Rivera va destacar que les 90 mesures del programa acordat pel PP i Ciutadans «no es toquen», i que si els populars pacten amb Vox alguna cosa que «alteri» aquestes mesures, «no serà acceptat per Cs».

Segons la seva opinió, les 90 mesures pactades pel PP i Cs són «raonables, liberals, moderades i constitucionals» i hauran de ser dutes a terme per un Govern que tingui aquestes mateixes característiques i que estigui «cohesionat».