Ciutadans es desmarca del pacte i avança que el Govern tindrà 11 conselleries

El líder de Cs a Andalusia, Juan Marín, va voler deixar clar que qualsevol acord que puguin assolir PP i Vox només vincula ambdues formacions i, de cap manera, vincula els acords polític i programàtic que PP-A i Cs han subscrit per possibilitar un nou Govern autonòmic.

En compareixença davant els mitjans de comunicació després de subscriure un acord polític amb el PP per investir Moreno com a president de la Junta, Marín va manifestar que aquest acord suposa que el candidat del PP-A comptarà amb el suport dels 21 escons de Cs per ser investit president: «Vam prometre canvi, i portem canvi», amb un govern que compta amb el suport de 47 escons i que té com a objectiu «posar en marxa mesures que regeneraran la vida pública, reactivaran l'ocupació, milloraran els serveis públics i posaran ordre en l'administració de la Junta, que necessitava d'aire fresc». Va assenyalar que aquest acord polític planteja una estructura de govern en la que es redueix el nombre de conselleries, que molt probablement passaran a ser onze.