Consideren Espanya un país més democràtic que França, Itàlia i els EUA

La democràcia espanyola gaudeix de bona salut, ja que els seus índexs es troben per davant d'alguns països veïns, com França, Portugal i Itàlia, i també d'algunes de les principals potències occidentals, com els Estats Units. A l'extrem oposat se situen bona part dels països africans, àrabs, Rússia i la Xina, entre d'altres estats.

Aquests són les dades que es desprenen de l'últim índex de democràcia que elabora anualment The Economist. Espanya se situa en el club dels països amb una «democràcia plena»; concretament, se situa en el lloc número 19 dels 167 de què consta la llista. Segons la valoració de la publicació, Espanya es regeix per una «democràcia plena».

Espanya ha aconseguit puntuacions excel·lents en aspectes com el pluralisme polític (9,17) o llibertats civils (8,82), mentre que les notes en cultura política, funcionament del govern i participació política se situen entre el 7,14 i el 7,78.



Cinc categories

Aquesta llista s'elabora a partir de diferents criteris que estan classificats en un total de cinc categories: procés electoral i pluralisme, funcionament del govern, participació política, cultura política i drets civils. L'índex l'encapçala Noruega, seguida d'Islàndia, Suècia, Nova Zelanda, Dinamarca, Canadà, Irlanda, Finlàndia, Austràlia i Suïssa.

Els països fronterers amb Espanya es troben a graons inferiors de la taula. França i Portugal representen una «democràcia imperfecta» segons els cànons pels quals es regeix The Economist.

Per contra, la publicació considera que Rússia i la Xina són «règims autoritaris». En la mateixa classificació entren diversos països africans -amb especial preocupació per la situació al Txad, República Centreafricana i la República Democràtica del Congo. També situen al graó més baix l'Aràbia Saudita i el Iemen, Síria o Turkmenistan. L'informe és elaborat per la Unitat d'Intel·ligència de The Economist de forma anual des de 2006.

La secretària d'Estat de l'Espanya Global, Irene Lozano, va assegurar que «davant els rumors i els freqüents intents de crear falsos relats, les dades, els fets i les institucions independents com ho és The Economist, la independència de la qual està més que provada, deixen clar que Espanya és una democràcia plena». «Malgrat tots els intents fallits per entelar la nostra imatge, The Economist torna a corroborar la qualitat de les nostres institucions i la nostra democràcia», va assenyalar la secretària d'Estat.