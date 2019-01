Una dona que fa 14 anys que està en coma dona a llum en un hospital dels EUA

Una dona que fa 14 anys que està en coma va donar a llum a finals del mes de desembre en un centre mèdic de la localitat nord-americana de Phoenix (Arizona), cosa que ha portat la policia a recaptar diverses mostres d'ADN de tots els homes que treballen a les instal·lacions per intentar trobar el pare i responsable, per tant, del delicte d'abús sexual. La dona, de la qual només ha transcendit que és membre de la tribu apatxe, va donar a llum el 29 de desembre a l'hospital. Les autoritats han obert una investigació per buscar els possibles responsables, si bé el president executiu de l'empresa, Bill Timmons, ja ha anunciat la seva dimissió per l'escàndol.

Un advocat de la família, John Micheaels, va admetre que l'entorn de la víctima està «indignat» i «traumatitzat» tant per l'abús com per la negligència del personal de la clínica. La família s'ha fet càrrec del nen. També va expressar la seva condemna el president de la tribu apatxe de San Carlos, Terry Rambler. «Quan tens un ésser estimat en cures pal·liatives, quan són més vulnerables i depenen dels altres, confies en els seus cuidadors», va afirmar. L'empresa responsable del centre mèdic va lamentar els fets i s'ha ofert a col·laborar amb les investigacions.