Exministres d'UCD, PP i PSOE demanen la posada en llibertat de Zaplana

Exministres d'UCD, PP i PSOE han signat un manifest mostrant la seva «preocupació» per l'estat de salut de l'expresident valencià i exministre Eduardo Zaplana i han demanat a les autoritats judicials que tinguin en compte «els principis humanitaris» a causa d'un «perill de mort immediata». Fins a 28 exministres de governs de José Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero han subscrit el manifest de la Fundación España Constitucional fent constar la seva preocupació per l'estat de salut de Zaplana, actualment en presó preventiva."Els principis humanitaris s'han de tenir en compte en qualsevol situació jurídica sobretot, com esdevé en el present cas, tractant-se d'una presó preventiva, és a dir, sense que s'hagi dictat sentència alguna", sosté el document.