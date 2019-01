Imatges de vídeo mostren que el líder ultradretà alemany no va ser apallissat

El dirigent d'Alternativa per a Alemanya (AfD) atacat dilluns a Bremen va abandonar a petició pròpia l'hospital on va ser ingressat per tractar-se dels cops rebuts, mentre la Fiscalia encarregada de la investigació va revelar que les imatges de l'agressió captada per càmeres de vídeo instal·lades a la zona no s'ajusten a la versió del que va passar segons la formació populista, que va parlar des del primer moment d'«intent d'assassinat». Segons el portaveu de la Fiscalia de Bremen, Frank Passade, les càmeres van captar l'atac mostrant tres homes que s'acostaven al líder regional del partit, Frank Magnitz, per l'esquena. Un d'ells salta sobre ell, l'empeny i aquest cau. Res més. «Donem per fet que la ferida al cap se la va produir ell mateix en caure», va afirmar Passade. La Fiscalia va variar el curs de la investigació, passant d'«intent d'homicidi» a lesions corporals.