PP i Vox arriben a un acord per permetre que Moreno presideixi la Junta

Vox va arribar a un acord amb el PP per donar suport a la candidatura a la Presidència de la Junta d'Andalusia del líder del PP-A, Juanma Moreno, que, d'aquesta manera, reuneix els vots necessaris al Parlament autonòmic per esdevenir el proper cap de l'Executiu andalús, tota vegada que ja té també garantits els de Ciutadans (Cs). Així ho van confirmar fonts de la negociació, després que tots dos partits mantinguessin una reunió al Parlament andalús en la qual, per part del PP, van participar el seu secretari general a nivell estatal, Teodoro García Egea, el propi Juanma Moreno i el portaveu autonòmic del PP-A, Elías Bendodo, i per part de Vox, el seu secretari general, Javier Ortega Smith, i el seu portaveu parlamentari, Francisco Serrano.

Amb aquest acord, el líder del PP-A veu garantida la seva investidura com a president de la Junta si la presidenta del Parlament, Marta Bosquet, el proposa formalment com a candidat després d'entrevistar-se amb els portaveus dels grups amb representació a la Cambra, ja que sumaria els 26 escons del Grup Popular, els 21 de Cs i els 12 de Vox, és a dir, un total de 59, quan la majoria absoluta està fixada en 55 escons.

En aquest sentit, Vox ha renunciat en l'acord que ha assolit amb el PP a propostes que va plantejar inicialment perquè Andalusia renunciés a les competències d'Educació, Sanitat i Justícia, així com per derogar les lleis andaluses contra la violència de gènere, per a la promoció de la Igualtat de gènere i per a la no discriminació del col·lectiu LGTBI. Vox també renuncia a altres propostes com canviar la data de celebració del Dia d'Andalusia del 28 de febrer al 2 de gener, «en commemoració de la culminació de la Reconquesta», així com a eliminar ajudes a immigrants il·legals i associacions feministes, i reduir Canal Sur a només un canal i amb la meitat de pressupost.

En comptes d'això, en el document els dos partits van acordar «complir amb la legislació vigent en matèria d'immigració, evitant totes aquelles decisions que puguin afavorir un 'efecte crida' i combatre les màfies que trafiquen amb persones». A més, el PP i Vox van avalar «promoure una Llei de Concòrdia que substitueixi la Llei de Memòria Històrica», segons indica el document, amb el qual els dos partits diuen que contribuiran «decididament a guardar i protegir l'ordre constitucional i la unitat d'Espanya, mantenint sempre la màxima lleialtat cap a la Corona i la Carta Magna».

El document assenyala que «l'objectiu polític prioritari del Govern de la Junta d'Andalusia serà la creació d'ocupació de qualitat», i, en matèria de corrupció, el PP i Vox es comprometen a «promoure totes les comissions d'investigació al Parlament que siguin necessàries per aclarir i conèixer la utilització dels fons públics dels organismes de la Junta».



Moreno, satisfet

Moreno va mostrar la seva satisfacció pels acords que el seu partit ha aconseguit, per separat, amb Ciutadans i amb Vox per possibilitar la seva investidura com a cap de l'Executiu andalús, expressant que s'obre una «nova pàgina a la història» d'Andalusia, després de gairebé 40 anys d'un govern «monocolor» i del «monopoli» del PSOE-A.

El president de Vox, Santiago Abascal, també va celebrar l'acord perquè Moreno haurà d'aplicar des del Govern «una part important del programa de Vox». «Vam dir que no seríem ni un obstacle per al canvi ni la catifa d'altres», va escriure Abascal a Twitter després que Vox donés a conèixer el document subscrit per les dues formacions polítiques. El líder de Vox va destacar que «400.000 andalusos tindran un president que ha signat desenvolupar una part important del programa de Vox», en referència a Moreno.