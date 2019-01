Trump avisa que la crisi a la frontera «posa en perill tots els nord-americans»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que la situació a la frontera del sud del país és una «creixent crisi humanitària i de seguretat» que «posa en perill tots els nord-americans». «Tots els nord-americans es veuen afectats per la descontrolada migració il·legal», va afirmar Trump durant el seu primer discurs televisat des del Despatx Oval, afegint que «redueix els llocs de treball i els salaris». «No tenim espai per retenir-los i no tenim forma de traslladar-los immediatament al seu país», va asseverar.

El mandatari va destacar que el tancament del Govern es manté a causa dels demòcrates, que s'han negat a donar suport per a un mur fronterer i amb qui mantindrà les converses. «El Govern està tancat per una única raó: els demòcrates no aproven el finançament de la seguretat fronterera», va explicar Trump.

El president nord-americà també va destacar la violència a la qual s'enfronten els migrants en el seu viatge per arribar als Estats Units. «Una de cada tres dones són agredides sexualment en el perillós viatge a través de Mèxic. Les dones i els nens són les majors víctimes. Aquesta és la tràgica realitat de la immigració il·legal a la nostra frontera·, va assegurar.

Hores més tard, Trump va reiterar que recorrerà als seus poders executius per declarar l'«emergència nacional» a la frontera si demòcrates i republicans no aconsegueixen arribar a un acord de despesa que inclogui la construcció del polèmic mur. «Realment crec que demòcrates i republicans estan treballant i crec que pot passar alguna cosa, això espero. Si no és així, buscarem una forma diferent», va advertir el mandatari.

A preguntes dels periodistes, el magnat novaiorquès va ser més clar: «Decretaré l'emergència nacional si no puc arribar a un acord amb gent poc raonable». A darrera hora del dia es va conèixer que el president nord-americà es va aixecar de la darrera reunió amb els demòcrates en considerar-la «una pèrdua de temps».