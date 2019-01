Corbyn exigeix eleccions si el Brexit de May no tira endavant

El líder de l'oposició laborista britànica, Jeremy Corbyn, va exigir que se celebrin eleccions generals al Regne Unit si l'acord del Brexit de la primera ministra, Theresa May, no tira endavant en la votació que està prevista per a la setmana vinent al Parlament britànic. «Si el Govern no aconsegueix aprovar la legislació més important, llavors hem de celebrar unes eleccions generals a la mínima oportunitat», va asseverar Corbyn.

En resposta a les seves paraules, el president del Partit Conservador, Brandon Lewis, va indicar que els laboristes, per la seva banda, no tenen un pla traçat per a la sortida del país de la Unió Europea.

«En comptes d'això, discuteixen en públic sobre la possibilitat de frustrar la decisió del poble britànic i dur a terme un altre referèndum», va manifestar.

Els diputats han aprovat aquest dimecres amb 308 vots a favor i 297 en contra demanar al Govern traçar un pla alternatiu en un termini de tres dies laborables després de la votació del 15 de gener -en comptes dels 21 dies estipulats-.

«Per posar fi al punt mort les eleccions són una solució pràctica i també democràtica», va manifestar Corbyn. «Donarà al partit guanyador un mandat renovat per negociar un millor acord per al Regne Unit i garantir el suport del Parlament», va afegir.

El Govern de Regne Unit, encapçalat per la primera ministra Theresa May, va accedit ahir a exposar en tres dies davant el Parlament el seu «pla B» per al Brexit en cas que fracassi la votació del pròxim dimarts, en la qual els diputats decidiran si donen suport o rebutgen el Tractat de Retirada de la UE que està sobre la taula.

Conforme al calendari establert inicialment, el triomf del «no» en aquesta votació donava a l'Executiu 21 dies de termini per a estudiar la situació i exposar davant els diputats el camí a seguir. No obstant això, diputats a banda i banda de l'espectre polític es van aliar el dimecres per aprovar una esmena que reduïa aquest termini a tres dies.

La cap del grup laborista en la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, va confirmar aquest dijous que, pesi al malestar generat per aquest canvi, «per descomptat» que el Govern acceptarà el nou calendari. Atès que la Cambra dels Comuns no té operatiu el 18 de gener, el termini de tres dies venç al dilluns següent, és a dir, el dia 21. «La primera ministra ha demostrat la seva voluntat de tornar a la Cambra a la mínima oportunitat si hi ha alguna cosa a dir sobre l'acord del Brexit i continuarà fent-ho», va defensar Leadsom durant el debat.