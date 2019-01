La Moncloa es mostra "optimista" amb el sí d'ERC i PDeCAT als pressupostos

El govern espanyol s'ha mostrat aquest dijous "optimista" i espera que el compliment de la disposició addicional Tercera de l'Estatut compromès pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, -que estipula que les inversions de l'Estat a Catalunya han de ser proporcionals al pes del seu PIB a l'economia espanyola-, serà un element "suficientment atractiu" perquè ERC i PDeCAT acabin donant suport als pressupostos, que arriben el pròxim dilluns al Congrés.

Així ho ha apuntat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha recordat que els comptes incorporen partides "molt importants per a Catalunya" que haurien de portar els grups parlamentaris a pensar en el "benestar dels catalans". Una proposta que es contraposa al 'no' de l'executiu espanyol a intercedir davant la Fiscalia en favor dels presos independentistes: "Estem parlant de pressupostos, de millores, de números, d'inversions i de blindatge de l'Estat del benestar, drets i llibertats, i el govern no entrarà per a res en qüestions que corresponen al Poder Judicial", ha dit la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá.

Celaá, Montero i la ministra d'Economia, Nadia Calviño, han ofert conjuntament la roda de premsa després del Consell de Ministres on s'han aprovat els pressupostos generals de l'Estat. Uns comptes que encara no disposen del 'sí' de les formacions independentistes (imprescindible perquè prosperin) i ni tan sols la seguretat de superar el debat d'esmenes a la totalitat que tindrà lloc al Congrés els dies 11 i 12 de febrer.

La ministra d'Hisenda ha defensat la introducció als pressupostos d'inversions per dona compliment a la disposició addicional Tercera de l'Estatut, i ha assegurat que no es tracta en cap cas d'una "contrapartida". "És el compliment estricte de la llei" perquè "en massa ocasions no s'ha fet la part d'inversions que corresponen", ha dit abans d'insistir que aquests són uns comptes "bons per a Catalunya" que les forces independentistes haurien de votar positivament.



Montero, "optimista" sobre el suport d'ERC i PDeCAT

En aquest sentit, s'ha mostrat "optimista" sobre el fet que ERC i PDeCAT acabin capgirant el seu 'no' inicial i acabin permetent que es tramitin els comptes, primer, i votant a favor de la seva aprovació després. "Un cop comprovin que s'assignen aquestes quantitats veig difícil que les formacions puguin obviar les millores", ha sentenciat, perquè els comptes són "una oportunitat de donar més recursos a Catalunya".

En tot cas, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha tancat la porta a fer concessions en altres camps, com per exemple a intercedir davant la Fiscalia perquè retiri l'acusació de rebel·lió als presos independentistes. "En reiterades ocasions el govern ha manifestat que el que correspon als tribunals fer no ho farà l'executiu", ha dit.