Proposen el director d'«El Periodico» com a cap de TVE

Radio Televisió Espanyola ha ofert a Enric Hernàndez, actual màxim responsable d' El Periódico de Catalunya, la direcció de TVE. Segons publicava eldiario.es, el moviment encara s'estaria ultimant.

La decisió arriba després que es conegués que l'encara director de la cadena, Eladio Jareño, estaria en negociacions per formar part del Consell d'Administració de la Corporació de Mitjans Catalans a proposta de Ciutadans. Preguntat per aquest assumpte, Enric Hernàndez ha preferit no fer comentaris sobre aquest tema.

Hernàndez és director d' El Periódico de Catalunya des de 2010, diari al qual es va incorporar en 1998 com a redactor cap de Política. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, va iniciar la seva carrera a l' Avui per fitxar més tard per El País, on va ocupar el càrrec de director adjunt durant tan sols un mes. Després del nomenament de Mateo al capdavant de la Corporació, Eladio Jareño va mantenir sorprenentment el seu càrrec directiu, una decisió que va rebre tant crítiques internes com des d'Units Podemos.