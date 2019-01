Trump diu que té «gairebé» decidit declarar l´estat d´emergència a la frontera sud

El president dels Estats Units, Donald Trump, va indicar ahir que té «gairebé» decidit declarar l'«emergència nacional» a la frontera sud del país, si demòcrates i republicans no són capaços d'arribar a un acord sobre el sostre de despesa que inclogui els diners necessaris per construir el polèmic mur.

«Tinc tot el dret a declarar l'emergència nacional», va dir Trump en declaracions a la premsa des de la Casa Blanca abans de marxar cap a la ciutat de McAllen (Texas). «Encara no ho he fet, però pot ser que ho faci. Si les negociacions no funcionen, probablement ho faré. Gairebé segur que ho faré», va indicar.

L'administració pública funciona a mig gas des del 22 de desembre passat perquè el Congrés, tant els demòcrates com alguns republicans, s'ha negat a finançar el polèmic mur, fent naufragar així l'acord sobre el nou sostre de despesa.

Trump va amenaçar la setmana passada els líders dels dos partits al Congrés amb mantenir tancat el Govern «mesos o anys» fins que els crítics cedeixin, tot i que va plantejar com a alternativa que podria utilitzar els seus poders executius per declarar l'«emergència nacional» a la frontera, el que li permetria aconseguir els diners burlant als legisladors.

Interrogat ahir sobre per què no ho ha fet encara, Trump va contestar que vol donar una oportunitat al Congrés. Aquest passat dimecres va expressar la seva confiança en segellar un acord amb el Congrés, si bé poc després abandonava la reunió amb els líders demòcrates i republicans per la seva negativa a finançar el mur amb Mèxic.



Trump no assistirà al fòrum econòmic de Davos

Conscient que aquesta paràlisi política podria perllongar-se, el president dels Estats Units va anunciar ahir que finalment no acudirà al Fòrum Econòmic de Davos, que se celebrarà entre el 22 i el 25 de gener.

Va culpar d'això a la «intransigència dels demòcrates», que es neguen a tancar un acord sobre el sostre de despesa pública que permeti finançar la construcció d'un mur a la frontera amb Mèxic.