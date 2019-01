Una allau de neu enterra part d´un hotel de muntanya a Suïssa

Diverses persones van quedar ferides ahir per una forta allau de neu que va trencar les parets de vidre de la cafeteria

d'un hotel i va enterrar alguns dels que eren dins el local. Va passar a l'hotel de muntanya Santis-Schwaegalp, als Alps suïssos i, a l'exterior de l'establiment van quedar totalment coberts per la neu tretze cotxes i un autobús. Una setantena de persones van ser evacuades de l'estació d'esquí de de Schwägalp, situada al nord-est del país, i malgrat que no s'han denunciat desaparicions, els equips d'emergències van estar buscant ahir si hi havia víctimes entre la neu.