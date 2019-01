El Canadà dona asil a la jove saudita fugida a Tailàndia

La jove saudita Rahaf Mohamed al Qunun, que va fugir a Tailàndia el cap de setmana per escapar dels suposats abusos de la seva família, viatjarà al Canadà després que el país nord-americà li hagi concedit asil. El cap de l'oficina d'immigració de Tailàndia, Surachate Hakpark, va confirmar que la jove va embarcar ahir en un vol de Korean Air fins a Seül, des d'on enllaçarà un segon vol. «El Canadà li ha concedit l'asil», va explicar.

Hores després, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, confirmava la notícia i va ressaltar que Ottawa «ha acceptat» la petició de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) en aquest cas. «Acnur va fer una petició al Canadà perquè acceptéssim Al Qunun com a refugiada i hem acceptat la petició de l'ONU per a garantir-li asil», va dir. «Això és alguna cosa que fem gustosament, atès que el Canadà és un país que entén l'important que és defensar els Drets Humans i els drets de la dona a tot el món», va agregar. Al Qunun, de 18 anys, va arribar a Tailàndia el dissabte i va quedar sota protecció de l'Alt Comissionat de l'ONU.