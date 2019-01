En llibertat la infermera detinguda per l'enverinament de 6 funcionaris a la presó de Huelva

Una treballadora d'infermeria del centre penitenciari de Huelva va quedar en llibertat, ahir, amb mesures cautelars després de ser detinguda per la Policia Nacional per la seva relació amb l'enverinament de sis funcionaris d'aquesta mateixa presó el passat mes de novembre, segons van confirmar fonts policials.

La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 d'Huelva li imputa dos delictes per lesions i contra la salut pública, i, segons la investigació, tot apunta a la «gelosia professional» com a causa de l'enverinament, utilitzant una substància identificada indiciàriament com a metadona.

Els investigadors creuen que aquesta infermera, que tenia accés a la farmàcia del centre penitenciari, aspirava a accedir a un lloc de treball que finalment va acabar ocupant un seu company. S'investiguen, a més, altres intents d'intoxicacions similars ocorreguts amb anterioritat al del mes de novembre.

La jutgessa va dictar la llibertat de la infermera, que va ser detinguda a finals del desembre passat, amb l'obligació de comparèixer davant la justícia els dies 1 i 15 de cada mes.

Fonts policials també van informar que la investigació es manté oberta tot i que les diligències estan molt avançades. La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries va obrir una investigació paral·lela per aclarir el cas.