El ministre d'Exteriors britànic admet la possibilitat que no hi hagi Brexit

El ministre d'Exteriors del Regne Unit, Jeremy Hunt, va admetre ahir la possibilitat que el Brexit no arribi a produir-se si el Parlament rebutja el 15 de gener el Tractat de Retirada que està actualment sobre la taula, avivant unes especulacions que ara com ara el Govern de Theresa May tracta de refredar.

Segons el calendari establert, Regne Unit abandonarà el bloc comunitari el 29 de març si no paralitza el procés, cosa que el Tribunal de Justícia de la UE li va autoritzar a fer de forma unilateral. Mai manté que els terminis segueixen en peu, però el previsible rebuig parlamentari al seu pla ha agitat els moviments interns.

«El més probable si es rebutja l'acord és que hi hagi un risc de paràlisi del Brexit i, quan això passa, ningú sap el que pot passar. El major risc, el que preocupa la gent, és que no siguem capaços de donar a la població el que va votar», ha apuntat el cap de la diplomàcia britànica en la cadena Sky News.

En declaracions a la BBC, Hunt també es va pronunciar en el mateix sentit i va veure «molt menys probable» que el Parlament permeti que el Regne Unit surti del bloc el 29 de març sense cap tipus d'acord, el que suposaria un Brexit dur contra el qual es preparen ja plans a tot Europa.

Membres del Govern consultats pel «Evening Standard» han considerat probable que els terminis almenys s'allarguin, en considerar que els 80 dies que resten per a la jornada clau no són suficients per tirar endavant totes les mesures. «Si hi ha una derrota dimarts i porta un temps que es resolgui, no veig com podem aconseguir que s'aprovi tota la legislació abans del 29 de març», va dir una de les fonts.

Mentrestant, des de Downing Street continua sense haver moviments. Una portaveu de May va afirmar que, «òbviament», s'han iniciat preparatius per a tots els necessaris possibles, però va apuntar que en tots els casos els tràmits estarien llestos a temps per al dia del Brexit.



«Regne Unit marxarà al març»

Per la seva part, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va assegurar ahir que «Regne Unit marxarà de la Unió Europea a finals de març de 2019» i va insistir que no es pot «impedir que els que volen anar-se'n se'n vagin», si bé ha advertit que un Brexit caòtic seria «una catàstrofe».

«La sortida del Regne Unit segueix sent, al meu parer, un esdeveniment tràgic, que Europa no necessitava, però les democràcies són com són. No podem impedir que els que se'n volen anar se'n vagin», va defensar Juncker en l'arrencada de la reunió entre l'Executiu comunitari i el Govern romanès a Bucarest, en l'inici oficial de la Presidència romanesa del Consell de la Unió durant el primer semestre del 2019.