Portugal s'uneix als països que veuen violació en el sexe sense consentiment

El Parlament portuguès va esmenar ahir per unanimitat la llei per ampliar la definició de violació amb la finalitat que cobreixi tot el sexe sense consentiment, sumant-se així a altres set països europeus que ja compten amb aquesta definició. Els diputats i activistes a Portugal argumentaven que la llei, que anteriorment exigia que els fiscals demostressin que en l'atac hi havia hagut «violència», no protegia persones atacades mentre estaven inconscients o eren coaccionades a tenir sexe contra la seva voluntat. L'esmena busca acostar la legislació portuguesa a la Convenció d'Istanbul.