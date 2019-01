Almenys 12 morts i 22 ferits en explotar un camió carregat de benzina a Nigèria

Almenys 12 persones van morir i 22 van resultar ferides en explotar un camió de combustible prop d'una multitud a Odukpani, al sud de Nigèria, segons va confirmar la policia, que tem que la xifra de víctimes augmenti en les properes hores. «Hem recuperat 12 cadàvers i hem dut 22 persones amb cremades greus a l'hospital», va explicar la portaveu de la Policia Irene Ugbo. El camió va bolcar en un primer moment en una carretera de la localitat. Unes 60 persones estaven reunides al voltant del vehicle per recollir el seu combustible, bé enormement preuat al país africà, quan aquest va fer explosió. «La Policia només ha recuperat alguns cadàvers», va lamentar un testimoni, Richard Johnson, que va donar per segur que hi haurà un gran increment de la xifra de morts. «Molts dels altres morts han quedat reduïts a cendres», va lamentar aquest testimoni.