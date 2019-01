Almenys 59 «armilles grogues» detinguts a França en un nou dia de protestes

Almenys 59 persones van ser arrestades a França durant una nova jornada de mobilitzacions del col·lectiu Armilles Grogues, en el novè cap de setmana consecutiu de protestes. La Policia també va confiscar una arma prohibida. També es va produir una mobilització important a la localitat de Bourges, al centre del país, on unes 5.000 persones van manifestar-se tot i que l'alcaldia de la ciutat havia prohibit qualsevol tipus de concentració. La ciutat estava especialment vigilada pels agents després d'una campanya per Internet per convertir la localitat en l'escenari d'una protesta massiva. Allà van ser detingudes 17 persones.

El primer ministre francès, Edouard Philippe, va anunciar que el Govern presentarà una «nova llei» per endurir les sancions contra els «esvalotadors» en resposta a les mobilitzacions dels Armilles Grogues, que segueixen sense remetre després de dos mesos.

La nova legislació contemplarà penes més dures per delictes de vandalisme i per les protestes no declarades, una pràctica habitual dels Armilles Grogues. «Si volem defensar la llibertat de manifestació haurem de desenvolupar les nostres lleis i completar la nostra legislació», va explicar Philippe.

«El Govern està a favor que la nostra llei sigui esmenada i castigui els que no respecten aquesta obligació de declaració», va assenyalar el primer ministre, que va esmentar com a referència les mesures de la dècada de 2000 contra el vandalisme. Philippe va recordar a més que ja s'han emès més de 1.000 condemnes i 5.600 ordres de vigilància i custòdia des de l'inici de les mobilitzacions.