L'FBI va investigar Trump sota la sospita que complia ordres del Kremlin

L'Agència Federal d'Investigació dels Estats Units, l'FBI, va arribar a investigar el president del país, Donald Trump, sota la sospita que estava complint les ordres del Govern rus quan va decidir acomiadar al maig de 2017 el llavors director de l'organització, James Comey, segons van informar múltiples fonts al New York Times. Encara que es desconeixen més detalls de la investigació, que s'ha incorporat a les indagacions generals que està desenvolupant l'investigador especial Robert Mueller sobre la possible conspiració entre l'actual administració i el Govern rus, es tracta de la primera vegada que es té constància que les agències nord-americanes van considerar Trump com una amenaça per a la seguretat nacional.

L'exadvocat principal de l'FBI, James A. Baker, va explicar al diari que l'FBI va començar la investigació després de concloure que l'acomiadament de Comey podria formar part d'un esforç per obstaculitzar la investigació de Mueller. «I, més encara, per obstaculitzar la nostra capacitat per comprendre què havien fet els russos, i aquí residia l'amenaça a la seguretat nacional», va puntualitzar. L'advocat de Trump, Rudy Giuliani, va minimitzar la importància de la investigació.