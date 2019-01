Un nen de dos anys cau en un pou de més de 100 metres

El portaveu de la Guàrdia Civil a Màlaga, Bernardo Molto, ha indicat que els efectius continuaran durant la nit amb l'objectiu de localitzar i rescatar al menor de dos anys caigut aquest diumenge en un pou de més de 100 metres de profunditat en el municipi malagueny de Totalán.

En declaracions als periodistes, el portaveu de l'Institut Armat ha confirmat que l'operatiu de cerca està compost pel Consorci de Bombers de Màlaga (CPB), efectius de la Guàrdia Civil, inclòs l'Equip de Rescat i Intervenció de Muntanya; el Grup d'Especialitats Subaqüàtiques (GEAS); de la Policia Nacional i Local; de l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries (EPES) i de Protecció Civil, així com amb empreses privades que també col·laboren en la cerca.

Amb aquest operatiu, ha continuat, es pretén "localitzar i rescatar al nen", subratllant que "no s'aturaran fins a aconseguir-ho". "El dispositiu estarà en funcionament tot el temps que sigui necessari", ha afegit.

En relació al pou on ha caigut, ha explicat que el forat mesura 25 centímetres de diàmetre i té 110 metres de profunditat, per la qual cosa "només es troben allí els efectius necessaris". Igualment, ha dit que no s'ha realitzat cap perforació prop del pou per a les tasques de recerca.

El portaveu ha indicat que de moment no hi ha cap investigació oberta, atès que "el que és important és rescatar al nen".

Els fets han succeït al voltant de les 14,00 hores quan el 112 ha rebut un avís de la caiguda d'un menor de dos anys per un forat a la zona del Dolmen del Turó de la Corona. Segons la Subdelegació, es tracta d'un orifici de prospecció per buscar aigua de petit diàmetre.

Per la seva banda, el diputat provincial responsable del CPB, Francisco Delgado Bonilla, va assenyalar la "complexitat tècnica" que comporten les tasques de rescat, apuntant en declaracions a Europa Press que el pou en qüestió "pel que sembla, no comptava amb protecció al voltant".