Petició per reconèixer les víctimes de violència masclista a l'estranger

La senadora d'En Comú Podem (ECP) Sara Vilà va presentar ahir una moció a la Comissió d'Exteriors del Senat per actualitzar el protocol d'atenció a dones espanyoles víctimes de violència masclista en altres països, demanant que aquestes passin a ser comptabilitzades com a víctimes oficials d'Espanya. La senadora també demana garantir que les famílies de les assassinades per violència de gènere a l'exterior obtinguin les mateixes ajudes que les víctimes en territori espanyol, ja que, actualment, les assassinades a l'estranger no comptabilitzen com a víctimes oficials de l'Estat. El protocol que la senadora vol actualitzar va ser signat el 2015 pel Govern per atendre les dones espanyoles víctimes de violència de gènere a l'estranger. Per a Vilà, aquest «és confús i poc útil», ja que «la casuística i jurisdicció dels països d'acollida són dispars».