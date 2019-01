El PNB anima els independentistes a aprovar els pressupostos: «L'alternativa ens agrada molt menys»

El portaveu del PNB al Senat, Jokin Bildarratz, ha fet una crida aquest diumenge a ERC i PDeCAT a votar a favor dels Pressupostos Generals de l'Estat per no donar lloc a una situació que consideren "pitjor". "Si l'alternativa és un tripartit a l'andalusa, això ens agrada molt menys", ha assegurat el senador.

En una entrevista a La Ser, s'ha mostrat a favor que els partits que van fer possible la moció de censura contra l'expresident Mariano Rajoy puguin ara "consolidar un govern estable" per després solucionar així els "problemes" que tenen a veure amb Catalunya.

Bildarratz també ha dit que desconeix què suposarien econòmicament aquests pressupostos per a Catalunya, però ha recordat que hi ha altres elements d'interès sobre la taula, com la presó o el judici de l'1-O.