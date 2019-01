Sánchez vol governar fins el 2020: «Que Rivera i Casado esperin asseguts»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va avisar els líders del PP i Cs, Pablo Casado i Albert Rivera, respectivament, que «esperin asseguts» perquè no té la intenció d'avançar les eleccions, sinó que esgotarà la legislatura fins el 2020. En un acte per presentar el candidat socialista a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, Sánchez també va titllar «les tres dretes» –en referència a PP, Cs i Vox – de «Voxsonaros d'Espanya», en referència al president brasiler, Jair Bolsonaro, i també va demanar als independentistes «que passin del monòleg al diàleg».

A l'acte, que es va celebrar al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Sánchez també va fer referència a líders europeus, però en aquest cas del passat, com Olof Palme o François Mitterrand, per apel·lar a «valors col·lectius» com la «unió» o la «tolerància» davant del moment actual, que va considerar de «gran incertesa». En aquest sentit, va voler reivindicar els pressupostos que ha pactat amb Podem i les seves confluències, a més de demanar a les forces polítiques que hi donin el seu vot favorable. «Permetran que Catalunya i tot Espanya avancin en la modernització de l'economia i en la reconstrucció de l'estat del benestar», va explicar.

Per part seva, el president del PP, Pablo Casado, va insistir en les seves crítiques al projecte de comptes, que considera «sectaris i ideològics». «És la factura lliurada a la moció de censura, el pagament vergonyòs a independentistes, populistes i 'batasunos' del lloguer del Palau de la Moncloa, el Falcon i l'helicòpter».

Casado va assegurar que els pressupostos són «irreals en els ingressos però dramàticament reals en les despeses» i va lamentar que pretenguin «arreglar la seva incompetència en la gestió fent ciència ficció sobre quant gastaran i ocultant el malbaratament que ja estan fent».

Paral·lelament, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va instar els partits independentistes a prioritzar les condicions de vida dels catalans, davant d'altres consideracions, amb la finalitat que s'aprovin els comptes. Echenique va dir que si, per contra, els partits independentistes no prioritzen aquestes qüestions, el president del Govern «ho tindrà molt difícil» per governar sense haver aprovat uns pressupostos.

En aquest sentit, el líder del PSC, Miquel Iceta, va fer una crida a ERC i el PDeCAT a aprovar els pressupostos si no volen «caure en la contradicció». «Serà impossible dir que es defensen els interessos de Catalunya havent patrocinat el vot negatiu als pressupostos», va assegurar Iceta, tot destacant que «no és possible» un «no» als comptes.

El president del Parlament, Roger Torrent, va demanar al president del Govern «moviments polítics» cap a Catalunya perquè ERC doni suport als pressupostos. Torrent va assegurar que l'Executiu «ja ha tingut algunes oportunitats per demostrar que efectivament vol posar fi a la repressió» i, segons ell, no s'han concretat. Va afegir que el judici a dirigents independentistes del procés sobiranista al Tribunal Suprem ofereix «un marc concret en què definir exactament quins són aquests moviments polítics de fons» del Govern de Sánchez.

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va acusar Sánchez d'haver vingut a Catalunya per «negociar els pressupostos amb el separatisme» per mantenir-se a la Moncloa. Arrimadas va considerar que «és una autèntica vergonya» que els comptes espanyols «els hagin de decidir Oriol Junqueras, a la presó, i un fugat de la justícia a Bèlgica». Va explicar que han portat a Barcelona l'autobús contra l'independentisme per denunciar que no estan d'acord «d'intercanviar pressupostos per privilegis als polítics».