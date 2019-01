Tres persones moren en una explosió de gas a un forn de París

Una dona espanyola i dos bombers van morir ahir en una explosió de gas que va tenir lloc en una fleca del centre de París, segons van informar fonts del Ministeri d'Afers Exteriors. La detonació va provocar també una cinquantena de ferits, dels quals es van detectar un home i una dona procedents d'Espanya que estan rebent tractament en un hospital. El consolat espanyol està en contacte amb ambdós i amb les seves famílies, segons van detallar ahir les mateixes fonts. En aquests moments s'estan investigant les causes dels fets.

La detonació va tenir lloc poc abans de les nou del matí en un forn de pa situat al carrer de Trévise, al districte número 9 de la capital francesa, després que l'establiment comencés a cremar-se per causes que encara s'estan investigant, d'acord amb la informació facilitada per la policia de París. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, va traslladar ahir a través d'un missatge de Twitter les seves condolences als familiars de l'espanyola que va morir en l'explosió i va indicar que l'ambaixada espanyola i el consolat estan a la disposició dels ferits i dels familiars de la víctima.

De la cinquantena de persones que van resultar ferides a causa de l'explosió, segons el portal digital de notícies del 324, una desena d'aquests es trobaven ahir a la tarda en estat crític.

En el mateix portal de notícies, s'indicaven les paraules que va afirmar ahir el ministre de l'Interior francès, Christophe Castaner, que quan va arriba al lloc dels fets, va afirmar que el balanç de víctimes podia ser elevat, amb aquestes paraules: «Hi ha hagut una explosió molt greu, certament relacionada amb una fuita de gas d'origen manifestament accidental amb bosses de gas que han explotat. El balanç de víctimes és greu». En un primer moment, les autoritats franceses van confirmar quatre víctimes mortals, però poc després van rectificar la xifra reduint-la a tres.

Pràcticament tot l'edifici on estava situat el forn de pa va quedar envoltat de flames i els veïns de la zona explicaven ahir que van sentir un estrèpit i fins i tot el terra va tremolar, com si es tractés d'un terratrèmol. Els edificis veïns van patir importants danys materials i es van haver de desallotjar els seus habitants. La força de l'explosió va trencar els vidres dels establiments propers i nombrosos establiments hotelers també van haver de ser desallotjats.